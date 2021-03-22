شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي وسنغافورة تبحثان التعاون الفضائي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد ملتقى أبوظبي سنغافورة المشترك الإثنين، عبر وسائل الاتصال المرئية، الاجتماع الثالث عشر برئاسة وحضور خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وإس. اسواران الوزير المسؤول عن العلاقات التجارية في سنغافورة.

حضر الاجتماع سفيرا البلدين وعدد من ممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص البارزة في دولة الإمارات وسنغافورة.

وأكد رئيسا الملتقى، متانة علاقات الإمارات وسنغافورة، معربين عن اهتمامهما ببحث فرص التعاون في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية المشتركة، مثل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء والشراكة مع القطاع العام.

وشهد الاجتماع توقيع خطاب نيات بين وكالة الإمارات للفضاء، ومكتب التكنولوجيا والصناعات الفضائية السنغافوري - وهو المكتب الفضائي الوطني- يتضمن رغبتهما المشتركة بالتعاون وتبادل المعرفة والخبرات في علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتطوير قوانين قطاع الفضاء وتنمية الكوادر البشرية.

ووقّعت أكاديمية أبوظبي الحكومية، وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة مذكرة تفاهم لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الاهتمام الحالية والمجالات الناشئة، مثل قيادة القطاع العام، والحوكمة، والإدارة العامة، والمعرفة الرقمية.

وتربط بين دولة الإمارات وسنغافورة علاقات متينة وراسخة امتدت لأكثر من 35 عاماً ارتكزت على التجارة والاستثمار. ومع استمرار تطور العلاقات بين البلدين، أُسِّس ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك عام 2007 في إطار التزام البلدين لبحث فرص التعاون ذات الأهمية الاستراتيجية المشتركة. وفي عام 2019 أعلن الجانبان رفع مستوى العلاقات الإماراتية السنغافورية لترتقي إلى مستوى الشراكة الشاملة، ما يعكس رغبتهما بتوسيع آفاق التعاون الحالي، وبحث مجالات التعاون الأخرى التي تحقق الأهداف المشتركة للطرفين، تضمنت: التبادلات السياسية والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون المالي والتنمية المستدامة والطاقة والتعليم وتنمية الموارد البشرية والصحة. (وام)