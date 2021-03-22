شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 22-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 22-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.216 مليار جنيه.

إيقاف تداول 84 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 84 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، راية القابضة للاستثمارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، بلتون المالية القابضة، العربية للمحابس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مجموعة عامر القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية مصر للدواجن. إيقاف تداول 84 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 84 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، راية القابضة للاستثمارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، بلتون المالية القابضة، العربية للمحابس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مجموعة عامر القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية مصر للدواجن.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مصر للألومنيوم، اسيك للتعدين-اسكوم، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، رواد السياحة-رواد، التوفيق للتأجير التمويلي، مجموعة بورتو القابضة-بورتو القابضة، اميرالد للاستثمار العقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، ليسيكو مصر، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بي انفستمنتس القابضة.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ العربية للخزف-سيراميكا ريماس، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، جنوب الوادي للأسمنت، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للفنادق، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العربية للأسمنت، جلاكسو سميثكلاين، عبور لاند للصناعات الغذائية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الألومنيوم العربية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المنصورة للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، سماد مصر (ايجيفرت)، الأهرام للطباعة والتغليف، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، القلعة للاستشارات المالية، الدلتا للسكر، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، الشرقية-ايسترن كومباني، بنك التعمير والإسكان.

البورصة تخسر 17.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.216 مليار جنيه. البورصة تخسر 17.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.216 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 452.7 مليون ورقة مالية بقيمة 947.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 39.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.99%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 53.2 مليون جنيه، 938.7 ألف جنيه، 1.1 مليون جنيه، 45.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 86.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.45%، ليغلق عند مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 1992 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.27% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 2845 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 154 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



بايونيرزكما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 11.8 مليون جنيه. بايونيرزكما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 11.8 مليون جنيه.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)، 2865 سهم، 7500 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات 55715 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 3.1 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 330 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 1.1 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات 515.3 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)، 2865 سهم، 7500 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات 55715 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 3.1 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 330 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 1.1 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات 515.3 ألف سهم.





ابن سيناأعلنت شركة ابن سينا فارما، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى نسبة 1% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم في البورصة، وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين وتوقعاتهم بشأن أداء الشركة المستقبلي فضلًا عن الأثر الإيجابي للزيادة المرتقبة في سعر السهم، والتي سوف ينتج عنها أرباح للمساهمين وزيادة القيمة السوقية للشركة، على أن يتم الشراء من خلال السوق المفتوح بسعر الورق المالية خلال جلسة التداول خلال مدة التنفيذ.





عامر جروب قالت شركة عامر جروب، إن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، في الانتخابات المقررة يوم الجمعية العامة العادية وستعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري، هم سول جلوبال هولدينج ليميتد، عامر وقف لميتد، فينبي استيت لميتد (عضوين)، و3 أعضاء مستقلين محمد سيد خضر، المعتصم بالله إبراهيم نصير، أحمد جلال فايق (أعضاء مستقلين).





أسيوط الإسلاميةأعلنت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، القيمة العادلة المعدة بواسطة شركة زيلا للاستشارات المالية، وبلغ التقييم بطريقة التدفقات النقدية المخصومة 152.36 مليون جنيه، والتقييم باستخدام طريقة المضاعفات 146.44 مليون جنيه.