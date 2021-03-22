شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بعد تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد تحقيق المعدن النفيس مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.699%، وذلك بعد الارتفاع أعلى 1.7% في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى في ثلاثة عشر شهراً.



هذا، ويرى مسؤولون في الاحتياطي الاتحادي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي من جائحة "كورونا" بشكل تدريجي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 2.1% أو ما يعادل 55 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.77 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.350 دولار وأقل سعر عند 25.450 دولار.