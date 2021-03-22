شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني تزامناً مع ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل ضعف العملة الأمريكية وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم بالإضافة إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وتواصل المملكة المتحدة جهودها من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا حيث ذكرت مؤسسات بحثية أن بريطانيا من أكثر الدول التي توزع لقاحات على مواطنيها للوقاية من فيروس كورونا متفوقة بذلك على الولايات المتحدة ودول أوروبية.



هذا، وأعلنت عدة دول حول العالم استئناف توزيع جرعات من لقاح "أسترازينيكا" الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة عقب وفاة عدة أشخاص بجلطات رئوية.



من ناحية أخرى، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.699%، وذلك بعد الارتفاع أعلى 1.7% في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى في ثلاثة عشر شهراً.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش عند 1.3864، وسجل أعلى سعر عند 1.3877 وأقل سعر عند 1.3817.