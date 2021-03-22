شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن المعدن النفيس وقع تحت وطأة الضغوط مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.699%، وذلك بعد الارتفاع أعلى 1.7% في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى في ثلاثة عشر شهراً.



ويرى مسؤولون في الاحتياطي الاتحادي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي من جائحة "كورونا" بشكل تدريجي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.6 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1738.10 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر عند 1747 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 1726.4 دولار.