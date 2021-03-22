شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول إلى الانخفاض بفعل تراجع عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين متخليا عن استقراره السابق بالجلسة، وذلك مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.699%، وذلك بعد الارتفاع أعلى 1.7% في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى في ثلاثة عشر شهراً.



ويرى مسؤولون في الاحتياطي الاتحادي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي من جائحة "كورونا" بشكل تدريجي.



كان البنك المركزي الأمريكي قد كشف في توقعاته الأسبوع الماضي عن أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنسبة 6.5% خلال عام 2021، كما توقع تسارع وتيرة التضخم وانخفاض معدل البطالة في العام الجاري.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم للسيطرة على فيروس كورونا من خلال فرض قيود للإغلاق وتوزيع المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.