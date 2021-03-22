شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قطاعات البورصة المصرية بجلسة الاثنين باستثناء صعود "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.25%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.31%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 5.06%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.71%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.61%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.28%.

كما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.71%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.68%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.46%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.05%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.02%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.43%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.64%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.216 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 452.7 مليون ورقة مالية بقيمة 947.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 39.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.99%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 53.2 مليون جنيه، 938.7 ألف جنيه، 1.1 مليون جنيه، 45.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 86.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.45%، ليغلق عند مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 1992 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.27% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 2845 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 154 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.