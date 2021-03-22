مشروع ينبع 4 المستقل لتحلية المياه يحقق الإغلاق المالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت الشركة السعودية لشراكات المياه بالوصول إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة ينبع 4 المستقلة لتحلية المياه، بسعة إنتاجية 450 ألف م3 يوميا بتقنية التناضح العكسي، ومرافق المياه الخاصة بالمشروع (خط نقل المياه ينبع-الرايس بطول 39 كلم وسعة نقل 600 ألف م3 يوميا)، الذي سينشأ بمركز الرايس التابع لمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 3.3 مليارات ريال، وستساهم بـ1,5 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي للمملكة، ليتم بناء المحطة وتشغيلها عبر القطاع الخاص لمدة 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري المقرر في الربع الرابع من 2023، كما سيتم نقل مرافق المياه الخاصة بعد الإنشاء إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القريشي، أن الشركة السعودية لشراكات المياه نجحت في إنهاء إجراءات الإغلاق المالي بالتعاون الوثيق مع مجموعة المقرضين، وذلك لتوفير الدعم الكامل لمشاريع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، بإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.

وبين أن المشروع يسهم في توفير فرص العمـل للشباب السعودي، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة، حيث سيوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال مرحلتي البناء والتشغيل بمعدل توطين يبلغ 40% في مرحلة الإنشاء، وترتفع إلى 70% في مرحلة التشغيل، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية الواردة في رؤية المملكة 2030.

وأفاد القريشي بأن مشروع ينبع 4 يعد الأول من نوعه، ويتضمن محطة تحلية مياه بالإضافة إلى خط أنابيب نقل مياه تنفذ بواسطة القطاع الخاص، ويعد أول مشروع تحلية مياه في المملكة سيزود العاصمتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بمياه الشرب، وأول مشروع يضاف فيه خزن بمعدل إنتاج يومين تشغيليين، بما يعادل 900 ألف م3، ليسهم برفع التواجدية والموثوقية لمصادر المياه في المنطقتين، كما أنه من المشاريع التي تعتمد الطاقة النظيفة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وسيتم تركيب خلايا شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.