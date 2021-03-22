«سابتكو» توفر خدمات النقل الترددي والتشاركي والخاص في المدن الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» لتطوير خدمات النقل الترددي والتشاركي والنقل الخاص والخدمات المساندة في المدن الصناعية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس خالد السالم، أن استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تعمل على تأسيس بيئة استثمارية متكاملة، وتهيئ لمجتمع صناعي مستدام يتميز بتوافر جميع المنتجات والخدمات الداعمة لتعظيم دور شركائنا بالقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمبادرات الموكلة لـ «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وبين أن مذكرة التفاهم ستعزز القطاع اللوجستي بمزيد من الخدمات المكملة والميسرة للعمليات الإنتاجية والتشغيلية بالمدن الصناعية، حيث ستكون البداية كمرحلة تجريبية في المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة بالدمام بالإضافة إلى المدينة الصناعية بالأحساء.

معايير معتمدة

وأفاد السالم بأن المستهدف هو توفير خدمات النقل الترددي والتشاركي والنقل الخاص والخدمات المساندة لذلك وفق المعايير المعتمدة للأمن والسلامة والجودة بحيث تشمل جميع الفئات من العاملين والموظفين بالمدن الصناعية.

وأوضح أن هذه المذكرة تعد الثانية خلال فترة لا تتعدى 5 أشهر، حيث وقعت «مدن» خلال نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي لدعم المدن الصناعية بوسائل نقل آمنة وموثوقة وفق معايير الأمن والسلامة والجودة المعتمدة، وتراعي البعد الاجتماعي للفئات المستهدفة والمستفيدين من خدمات النقل، وذلك لجعل سوق العمل بالقطاع الصناعي أكثر جذبا أمام أبناء وبنات الوطن، ومن ثم تحقيق الاستقرار الوظيفي وتقليص معدلات التسرب مع توفير فرص عمل مستدامة لجميع الفئات.

تقديم حلول

وأوضح رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» المهندس خالد المديفر أن المذكرة تؤكد على أهمية الشراكة مع «مدن» كونها البيئة الحاضنة للصناعة في المملكة ولما تتمتع به من توسع مستمر يجعل من توفير خدمات النقل لمنسوبيها ضرورة لها في مختلف مدنها المتعددة.

وأكد أن «سابتكو» ملتزمة بتقديم أرقى حلول وخدمات النقل المتنوعة والمتجددة التي يتطلع إليها شركاؤنا من خلال تطوير مفهوم التنقل بأسلوب عصري وحديث، وذلك عبر تقديم خدمات رقمية مرنة يسهل الحصول عليها بإطلاق خدمات النقل التشاركي وخدمات مركبات ذاتية القيادة وفق استراتيجية من شأنها مواكبة رؤية المملكة 2030، حيث أطلقت «سابتكو» مؤخرا خدمة النقل التشاركي «ركاب» وهي عبارة عن خدمة مبتكرة للتنقل داخل المدن بمفهوم تشاركي جديد ومتطور عبر مركبات مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والأمان، تقدم خدمة «ركاب» مركبة تحت الطلب عبر تطبيق للأجهزة الذكية، يتميز بالمرونة والسهولة في الاستخدام، كما تطور الخدمة من تجارب العملاء، وتعزز من قيمة التنقل الآمن والتواصل بين المجتمع، من خلال التنقل التشاركي في الرحلة، في حين تضيف المزيد من الموثوقية من خلال تتبع مسار المركبة، وضمان وصول الركاب إلى وجهتهم بأمان.

أنظمة متكاملة

وبين أن «سابتكو» توفر مجموعة من الأنظمة المتكاملة لتقديم خدمات النقل لعملائها تتصف بالأمان والكفاءة وبشكل يدعم الحفاظ على البيئة.