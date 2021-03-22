طرح عقد تشغيل وصيانة المياه والصرف بالقطاع الشرقي

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وأوضحت الشركة أن العقد سيكون بمشاركة القطاع الخاص في إدارة التشغيل والصيانة لقطاعي المياه والصرف الصحي للقطاع الشرقي في المملكة، والذي يضم كل مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها، ورجحت أن تبدأ استقبال عروض الشركات المؤهلة في يونيو المقبل، لتحليلها وإنهاء إجراءات التعاقد مع التحالف الفائز.
وذكرت أن عقد إدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشرقي يعد ثالث العقود التي تطرح خلال فترة وجيزة، إذ يتضمن هذا العقد مؤشرات رئيسة يجب تحقيقها، من أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، خفض الفاقد من المياه، تحسين إدارة الشبكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.
وأوضحت أن التحالف الفائز بعقد القطاع الشرقي سيشرف على تطوير شبكات المياه والصرف الصحي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، كذلك إدارة خدمات العملاء وتطويرها وتحصيل الإيرادات وتخفيض التسربات وتدريب الموظفين الحاليين وتأهيلهم وتطويرهم، والارتقاء بمستوى أداء قطاعي المياه والصرف الصحي في القطاع الشرقي (المنطقة الشرقية)، والتي تبلغ أكثر من 12 مدينة ومحافظة ومركزا.
يذكر أن شركة المياه الوطنية طرحت ثاني عقود إدارة التشغيل والصيانة للمنطقة الوسطى في ديسمبر الماضي، وموعد استقبال العروض من التحالفات المؤهلة مطلع أبريل المقبل 2021، كما أبرمت أول عقد إدارة للتشغيل والصيانة للقطاع الشمالي الغربي، الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك مع تحالف سعودي فرنسي فلبيني، ليتولى إدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية، لمدة سبع سنوات، نهاية العام الماضي 2020م.
العقد الأول:
إدارة تشغيل وصيانة للقطاع الشمالي الغربي
يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك
أبرم مع تحالف سعودي فرنسي فلبيني
المدة: 7 سنوات
تم نهاية 2020
العقد الثاني:
إدارة تشغيل وصيانة للمنطقة الوسطى
تم في ديسمبر 2020
موعد استقبال عروض التحالفات المؤهلة مطلع أبريل 2021
العقد الثالث:
إدارة تشغيل وصيانة للقطاع الشرقي
يضم كل مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها
موعد استقبال عروض التحالفات المؤهلة في يونيو 2021
يتضمن العقد مؤشرات رئيسة يجب تحقيقها:
- تحسين تجربة العميل وتطويرها
- رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف
- خفض الفاقد من المياه
- تحسين إدارة الشبكة
- تحقيق الاستدامة المالية
أعمال التحالف الفائز
- تطوير شبكات المياه والصرف وتشغيلها وصيانتها
- إدارة خدمات العملاء وتطويرها
- تحصيل الإيرادات
- تخفيض التسربات
- تدريب الموظفين الحاليين وتأهيلهم
- الارتقاء بمستوى أداء قطاعي المياه والصرف
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