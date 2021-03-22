«السعودية للكهرباء» تعرض فرصا استثمارية وآليات التسجيل والتأهيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت الشركة السعودية للكهرباء، أمس في ورشة افتراضية مع الغرفة التجارية في ينبع، على المستثمرين ورجال الأعمال، مجموعة من الفرص الاستثمارية في الصناعات والخدمات الكهربائية، وآليات التسجيل والتأهيل.

وأوضحت الشركة، أن هذه الورشة تأتي في إطار برنامج (بناء) لتوطين الصناعات الكهربائية، وضمن جهودها لدعم وتعزيز توطين هذه الصناعات، وتعزيز المحتوى المحلي في عقودها، معربة عن سعادتها باستقطاب شركاء الأعمال من المقاولين والمستثمرين.

وتم خلال الورشة استعراض 86 فرصة استثمارية للخدمات وأكثر من 230 فرصة في صناعة الكهرباء، وشرح آليات التسجيل والتأهيل، وسلط المختصون في الشركة الضوء على برنامج (بناء) والأهداف التي تطمح السعودية للكهرباء إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية.

وأوضحت أنها طورت عددا من مبادرات توطين هذه الصناعات الكهربائية، من خلال توفير فرص استثمارية عدة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية، بنسبة تصل إلى 10 في المئة بناء على المحتوى المحلي، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، لرفع المساهمة في المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.