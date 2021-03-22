12 جهة تعرض مشاريعها في أول أيام منتدى المشاريع المستقبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت 12 جهة حكومية وخاصة أمس، مشروعاتها في منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي لعام 2021 ، للثلاث سنوات المقبلة، فيما يبلغ عدد المشروعات التي ستعرض خلال أيام المنتدى إلى أكثر من 1000 مشروع مقدمة من أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليار ريال.

وتضم الجهات التي عرضت مشارعيها أمس كلا من: شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل/ الهيئة العامة للنقل، وزارة العدل، وزارة الرياضة، الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للأوقاف، ديوان المظالم، الجمارك السعودية، الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ومعهد إدارة المشاريع.

وشهد حفل افتتاح منتدى المشاريع المستقبلية، توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين وكل من: مركز الدراسات والبحوث القانونية، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، معهد إدارة المشاريع، الأكاديمية الوطنية للطاقة، المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان) والمركز الوطني للتدريب الإنشائي.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تفعيل التعاون بين الهيئة والجهات الأخرى وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات فيما يخدم أهداف الهيئة وخطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع المقاولات.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست بقرار مجلس الوزراء، لتنظم وتطور قطاع المقاولات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.

12 جهة تعرض مشاريعها:







شركة أرامكو السعودية



شركة سابك



وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان



وزارة النقل/ الهيئة العامة للنقل



وزارة العدل



وزارة الرياضة



الهيئة العامة لعقارات الدولة



الهيئة العامة للأوقاف



ديوان المظالم



الجمارك السعودية



الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)



معهد إدارة المشاريع



توقيع 5 مذكرات تفاهم بين هيئة المقاولين وكل من: