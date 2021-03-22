«سار» تشغل قطار المشاعر المقدسة لـ5 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) أمس، اتفاقية إسناد عمليات تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، بمشاركة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية بوصفهما أطرافا ضمن الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية على أن تقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ولمدة خمس سنوات بتقديم جميع أعمال الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة الحشود والحراسات الأمنية، وإدارة الأصول التابعة للقطار من محطات ومرافق ومعدات وأنظمة تشغيل، وغير ذلك من التجهيزات التابعة له.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس عبدالرحمن عداس أن الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوجيه المقام السامي الكريم باتخاذ ما يلزم للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كفاءة تشغيل الأصول والمرافق، كما أنها تتوافق مع استراتيجية الهيئة الملكية لتطوير المشاعر المقدسة من خلال شركة كدانة للتنمية والتطوير التي تقدم مشروعا شاملاً ومتكاملا لتطوير المشاعر المقدسة بمشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك أن الشركة ستقوم بخفض تكاليف التشغيل والصيانة تدريجيا بنسبة تصل إلى 35% مع العمل على تعزيز المحتوى المحلي وتوطين التقنية، مشددا على أن تشغيل قطار المشاعر سيتم وفق المواصفات والمقاييس العالمية في الأداء والسلامة، كما تم تصنيفها ضمن أفضل 3 شركات للخطوط الحديدية في مؤشر الأمان العالمي لمشغلي القطارات الصادر عن الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية (UIC).

وعبر عن سعادته بالثقة الكريمة من القيادة باختيار الشركة للمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تكليفها بتشغيل قطار المشاعر المقدسة، مبينا أن الشركة ومنذ توليها أعمال تشغيله في عام 1440 تعمل من أجل تحقيق التطوير المستمر للخدمات بما يحقق هذا الهدف، مشددا على أنها ستواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة وبالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبين المالك أن رؤية (سار) التي تتولى مسؤولية تشغيل شبكات الخطوط الحديدية بين مدن المملكة تتمثل في تقديم خدمات نقل متميزة بالخطوط الحديدية ذات جودة عالية وموثوقة.

اتفاقية تشغيل قطار المشاعر

أطراف الاتفاقية:







الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة



هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة



وزارة المالية



الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)



مدة الاتفاقية 5 سنوات

تتضمن:

• تقديم جميع أعمال الخدمة والصيانة والتشغيل

• تنظيم وإدارة الحشود والحراسات الأمنية

• إدارة الأصول التابعة للقطار من محطات ومرافق ومعدات وأنظمة تشغيل