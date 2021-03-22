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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - WTTCO شاركت بجناح تثقيفي في البهو الرئيس لمقر الشركة وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمياه الذي صادف أمس الاثنين 22 مارس 2021 تحت شعار (تثمين المياه). وشهد الجناح تفاعل العديد من الزوار، حيث قدم الجناح معلومات عن أهمية المياه وطرق ترشيدها والحفاظ عليها، إضافة الى دور شركة نقل وتقنيات المياه الهام في منظومة المياه في المملكة حيث تعد إحدى المكونات الرئيسة للمنظومة. يذكر أن شركة نقل وتقنيات المياه WTTCO هي شركة حكومية جاء تأسيسها كأحد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه.



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