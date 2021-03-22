156 متدربا

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وأكد مدير عام الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، أن المراحل السابقة للبرنامج حققت نجاحا ملموسا في تدريب أبناء وبنات المجتمع في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، مشيرا إلى أنه تم خلال المرحلة السادسة اعتماد 4 دورات تدريبية، هي الأمن السيبراني والاختراق المعلوماتي وشبكات الحاسب والقيمة المضافة.
وأوضح الحفظي أن التسجيل في هذه الدورات ما زال متاحا للجميع، حيث تمنح شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بهدف تنمية المهارات التقنية والمهنية لأفراد المجتمع في عدد من المجالات. يذكر أن التسجيل من خلال بوابة مركز الأعمال وخدمة المجتمع https:ctc.tvtc.gov.sa.
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