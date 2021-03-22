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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة الثروة الحيوانية لدول مجلس التعاون عقدت اجتماعها الـ43 خلال الفترة 22 - 23 مارس 2021 - عبر الاتصال المرئي - برئاسة مدير إدارة الرقابة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين الدكتور إبراهيم بن أحمد. واستعرض الاجتماع عشرة بنود رئيسة تهم الثروة الحيوانية، كالتعديل على قانون نظام المستحضرات البيطرية والخطة الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض الحيوانية، كذلك الاطلاع على مستجدات قانون نظام الحجري البيطري، بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي للمنشآت البيطرية وتوصيات ورشة الأمن الغذائي، ومقترح الخطة الخليجية للتصدي لظاهرة المقاومة الجرثومية للمضادات الحيوية في المجال البيطري.



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