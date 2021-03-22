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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية ينطلق اليوم بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وبمشاركة مجموعة من الخبراء وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم. ويناقش المنتدى الذي يعقد عبر الاتصال المرئي على مدى يومين قوانين وسياسات المنافسة في المنطقة العربية، والتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة تداعياتها، وخطط العمل المشتركة لمواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتضافر الجهود لتعزيز سياسات المنافسة في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك.



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