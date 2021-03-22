شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» في المنطقة الخضراء بدعم سهم «تيسلا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهم أوروبا تتأرجح تحت ضغط الليرة التركية وإغلاق ألمانيا

قادت أسهم شركات التكنولوجيا مؤشرا ستاندرد أند بورز، وناسداك للارتفاع، الاثنين وسط تراجع عوائد سندات الخزانة، حيث كانت وول ستريت تتطلع إلى التعافي من أسبوع خاسر. وارتفع ناسداك 0.8% مع تراجع عائد 10 سنوات، بينما ارتفع ستاندرد أند بورز 0.4%، مقابل ارتفاع 30 نقطة للمؤشر داو جونز الصناعي. وأضافت أسهم تيسلا أكثر من 4% مع ترقية كاثي وودز آرك إنفست للسهم ووضع هدف جديد 4 أضعاف خلال 4 أربع سنوات. اكتسبت كل من أبل وفيسبوك ومايكروسوفت بأكثر من 1%.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى حوالي 1.7%، بعد أن لامس أعلى مستوى في 14 شهرًا الأسبوع الماضي (نقطة أساس واحدة تساوي 0.01%). أثار التحرك إلى الأعلى في المعدلات في الأسابيع الأخيرة مخاوف بشأن تقييمات النمو وأسهم التكنولوجيا.

الأسهم الأوروبية

تأرجحت الأسهم الأوروبية، جراء انخفاض الليرة التركية ومخاوف بشأن تمديد إجراءات عزل عام في ألمانيا، فيما تلقت أسهم البنوك وشركات السفر أكبر ضربة. وبعدما كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعاً 0.5% في التداولات المبكرة، حوم فوق الخط الثابت خلال فترة ما بعد الظهر، حيث ارتفعت السيارات بنسبة 2% بينما انخفضت أسهم التجزئة بنسبة 0.7%.

وتضررت المعنويات عالمياً مع انخفاض الليرة التركية إلى مستوى متدن بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أرودغان محافظ البنك المركزي الذي كان يميل إلى التشديد النقدي وحل محله أحد منتقدي رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت أسهم بنوك منطقة اليورو المنكشفة على الدولة مثل «بي.بي.في.إيه» الإسباني و«أوني كريديت» الإيطالي و«بي.إن.بي باريبا» الفرنسي و«بنك آي.إن.جي» الهولندي بين 1.6% و5.2%.

كما تراجعت أسهم السفر إذ أظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها رويترز أن ألمانيا بصدد تمديد إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء جائحة كوفيد-19 للشهر الخامس.

الأسهم الآسيوية

تباين أداء الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في تعاملات الاثنين. وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.62% في تعاملات بعد الظهر بينما تقدم مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.26%.

وهوت الأسهم اليابانية، الاثنين إذ تضررت شركات صناعة السيارات بعد اندلاع حريق في مصنع مملوك لشركة توريد أشباه الموصلات رينيساس إلكترونيكس مما أوقد شرارة مخاوف بشأن تضرر إنتاج المركبات جراء وقوع المزيد من النقص في إمدادات الرقائق. وواصل نيكاي أداء دون مستوى السوق الأوسع نطاقا، بعد أن قال بنك اليابان المركزي يوم الجمعة إنه لن يشتري بعد الآن في صناديق المؤشرات المربوطة بنيكي. وتراجع نيكاي 2.07 بالمئة ليغلق عند 29174.15 نقطة وهو أكبر انخفاض منذ الرابع من مارس.

مكاسب 8 أيام

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، وتراجع 1.09 بالمئة ليغلق عند 1990.18 نقطة. وانخفض سهم رينيساس بما يصل إلى 4.89 بالمئة بعد أن قالت شركة توريد أشباه الموصلات الكبيرة لقطاع السيارات إن الإنتاج في مصنعها الذي تضرر بفعل الحريق سيستغرق ما لا يقل عن شهر لاستئنافه، وإن شركات صناعة السيارات ستبدأ التضرر من نقص الواردات في نحو شهر.

وسجل مؤشر معدات النقل أكبر تراجع في السوق وتلاه قطاع التأمين. ونزل سهم هوندا موتور 3.63 بالمئة بينما خسر سهم نيسان موتور 3.7 بالمئة. وفقد سهم دينسو لصناعة مكونات السيارات 4.94 بالمئة وتراجع سهم تويوتا موتور 3.26 بالمئة. وواصلت الأسهم التي لها أوزان كبيرة على المؤشر نيكاي المعاناة جراء قرار بنك اليابان الشراء في صناديق المؤشرات المربوطة بتوبكس فقط.

وتراجع سهم فاست للتجزئة 4.54 بالمئة ونزل سهم دايكن 4.02 بالمئة.

أسواق البر الصيني

كذلك، ارتفعت أسواق البر الرئيسي الصيني في فترة ما بعد الظهر، مع ارتفاع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.9% بينما كسب مكون شنزن 0.71%. وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.18%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم في أستراليا، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.74%. وارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.31%. (وكالات)