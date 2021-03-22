شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس يفوز بجائزة غاندي للسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط - راشد النعيمي:

أعلنت الحكومة الهندية، الاثنين، عن فوز المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بجائزة غاندي للسلام؛ لدوره في دعم جهود السلام في النزاعات والصراعات الإقليمية المختلفة.

وقالت الحكومة الهندية، في بيان لها، إن لجنة التحكيم اجتمعت في التاسع عشر من مارس/ آذار الجاري، وقررت بالإجماع اختيار السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، لينال جائزة غاندي للسلام لعام 2019، تقديراً لإسهاماته البارزة في التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، من خلال الأساليب اللاعنفية، وغيرها من الأساليب التي تتواءم وفكر غاندي.

ويرأس لجنة التحكيم للجائزة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتتألف من عضوين بحكم المنصب، وهما رئيس قضاة الهند، وزعيم أكبر حزب معارضة في لوك سابها، كما تتكون من عضوين بارزين هما أ شري أوم بيرلا، المتحدث باسم لوك سابها، وشري بيندشوار باثاك مؤسس منظمة سابها الدولية للخدمة الاجتماعية.

وقالت الحكومة الهندية، إن السلطان الراحل قابوس بن سعيد كان زعيماً ذا رؤية حظيت سياسته المتمثلة في الاعتدال والوساطة في معالجة القضايا الدولية بالثناء والاحترام في جميع أنحاء العالم، ولعب دوراً مهماً في دعم جهود السلام في النزاعات والصراعات الإقليمية المختلفة، وأنه كان مهندس العلاقات الخاصة بين الهند والسلطنة، وأصبح البلدان تحت قيادته، شريكين استراتيجيين.

وقال مودي، إن السلطان قابوس كان صديقاً حقيقياً للهند، وإنه زعيم صاحب رؤية ورجل دولة ومنارة سلام لمنطقتنا والعالم.

وجائزة غاندي للسلام جائزة سنوية أنشأتها حكومة الهند منذ عام 1995، في الذكرى 125 لميلاد المهاتما غاندي، وهي مفتوحة لجميع الأشخاص بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللغة أو الطائفة أو العقيدة أو الجنس.