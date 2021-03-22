شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه و"برنت" أعلى 64 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب تجدد الهجمات الإرهابية على منشآت نفطية بالسعودية.



كانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت أن منشأة نفطية بالرياض تابعة لشركة "أرامكو" قد تعرضت لهجمات بطائرة مسيرة.



وأكدت الحكومة السعودية قدرتها على حماية المنشآت النفطية وتأمين إمدادات الطاقة، كما تجري وزارة الدفاع السعودية مناورات لحماية مناطق اقتصادية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 15:13 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 61.4 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% إلى 64.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.9 دولار وأقل سعر عند 63.4 دولار.