ارتفاع أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» بسبب «الأوفر برايس»..صور



الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن زيادة قيمة “الأوفر برايس” على طرازات «هيونداي النترا HD» إلى 5 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك من 247 إلى 275 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

تعرض طرازات «هيونداى إلنترا HD» – بأسعار رسمية – بقيمة تتراوح بين 241.9 و269.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وينتمي طراز «هيونداي النترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعتة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

المواصفات والفئات

وحددت أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» بقيمة 247.9 ألف جنيه، وبلغت وقدرت الفئة الرابعة «GL DAB ABS» بنحو 254.9 ألف جنيه، والفئة الخامسة «GL H/L» بـ262.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمي طراز هيونداي «النترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعتة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.





تقدم سيارات هيونداى النترا «HD» ذات النسخة المجمعة محليًا الفئة الاولى بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها “جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وغيرها”.

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وزودت طرازات هيونداى «النترا HD» الفئة الثانية بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة “جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، سبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، وتتضمنت مجموعة من التجهيزات الإضافية “نظام الحماية ضد السرقة – امبوليزر، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها”.



دعمت طرازات هيونداي النترا HD الفئة الثالثة على كافة المواصفات الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة إلى كماليات ومنها “نظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الامامى، وغيرها”.

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وتقدم طرازات هيونداي إلنترا HD الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات والتى من أبرزها «الوسائد الهوائية فى المقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD”.

ودعمت بكافة التجيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك تضمنت بعض الكماليات الإضافبية ومنها «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب امامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».