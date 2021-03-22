تراجع في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الاثنين، حيث تراجع الجرام بقيمة جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لموقع "مصراوي"، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 765 جنيهًا مقابل 767 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 656 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 12.9دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.74%، ليسجل سعر الأوقية 1732.25دولار، في الساعة 12:43 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.