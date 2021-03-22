أرباح أرامكو السعودية تنخفض بنسبة 44% إلى 49 مليار دولار خلال 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أنها تتوقع خفض الإنفاق الرأسمالي بعدما قالت إن صافي ربح 2020 هبط بنسبة 44.4% متأثرا بتراجع أسعار البترول والكميات المبيعة، وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير، في ظل ضغوط على الطلب من جراء الجائحة، بحسب وكالة رويترز.

أصدرت شركة الزيت العربية السعودية نتائجها المالية السنوية بعد عام من الوباء الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث توقف الناس عن التحرك في جميع أنحاء العالم لوقف انتشار الفيروس. لكن في الأسابيع الأخيرة ، ارتفع السعر مع تخفيف القيود المفروضة على الحركة وزيادة التجارة وتلقيح المزيد من الناس ضد COVID-19. ومع ذلك ، يحذر المحللون من أن ذروة الطلب قد لا تزال بعيدة المنال.

على الرغم من انخفاض صافي الدخل بنسبة 44٪ ، قالت أرامكو إنها ستلتزم بوعدها بدفع أرباح ربع سنوية بقيمة 18.75 مليار دولار - 75 مليار دولار سنويًا - بسبب الالتزامات التي تعهدت بها الشركة للمساهمين في الفترة التي تسبق طرحها العام الأولي. تذهب جميع أرباح الأسهم تقريبًا إلى الحكومة السعودية ، التي تمتلك أكثر من 98٪ من الشركة. سياسة أرامكو لدفع أرباح الأسهم أعلى بكثير من التدفق النقدي الحر لعام 2020 البالغ 49 مليار دولار في تناقض حاد مع شركات النفط العملاقة الأخرى التي خفضت المدفوعات. في سعيها إلى ضخ نقدي لدفع مليارات الدولارات في مواجهة الإيرادات المتناقصة ، أصدرت أرامكو مؤخرًا سندات دولية.

وخفضت أرامكو السعودية توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقا، وفقا لإفصاح للبورصة.

وانخفض صافي ربح أرامكو السعودية إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق.

وتوقع محللون أن يبلغ صافي الربح 186.1 مليار ريال في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على رفينيتيف أيكون.

وانخفضت أسهم كبرى شركات النفط والغاز الغربية مثل رويال داتش شل وبي.بي إلى أقل مستوياتها خلال سنوات في 2020.

وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات نقدية 75 مليار دولار للعام 2020 وأشارت إلى أنها تلحظ تحسنا في الطلب على النفط.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة: “بنظرة مستقبلية، تسير إستراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز”.

وأضاف: “وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى”.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، تعرُّض مصفاة الرياض «أرامكو» لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، ونجم عنها حريق تم السيطرة عليه، دون أن يسجل أي إصابات أو وفيات في صفوف العاملين.

وأدان المسؤول الذي لم يذكر اسمه حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تدين الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة، مضيفا أن عملية استهداف مصفاة تكرير البترول، لم ينتج عنها أي تأثير في إمدادات البترول ومشتقاته.

وأضاف أن الاعتداء الجبان الذي يستهدف مصفاة البترول، يؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في مدينة الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وفى أوائل الشهر الجارى، قال رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية إن حكومة المملكة ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة.

وِأبلغ ياسر الرميان مؤتمر سيرا ويك للطاقة بأنه «حالما نرى أن أحوال السوق تتحسن وحالما نرى انفتاحا أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة والمستثمرين، فإننا بالتأكيد سندرس بيع المزيد من أسهم الحكومة السعودية».

وأضاف أن “القرار بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة أرامكو”.

وتملك الحكومة السعودية حصة 98% في أرامكو في أعقاب طرح عام أولي في سوق الأسهم السعودية في أواخر 2019.