شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 22-3- 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 22-3- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية يكفى لما بعد رمضان، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهى كالتالي:

الغرفة التجارية: زيادة مبيعات الياميش 30%.. واستقرار أسعار السلع قبل رمضان

قال أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية، أن المهندس إبراهيم العربى، قام بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لرصد الأسعار بالمعارض والأسواق، وحل أى مشاكل تواجه أى تاجر لتسهيل عملية البيع، وذلك حرصا على تقديم السلع الرئيسية للمستهلك فى شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.

هبوط مؤشرات البورصة المصرية للجلسة السادسة.. ورأس المال يفقد 17.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالى، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقى 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.216 مليار جنيه.

رئيس البورصة: أنظمة العمل فى مجال أسواق رأس المال بحاجة للتطوير

شارك الدكتور محمد فريد رئيس اتحاد البورصات العربية، رئيس البورصة المصرية، اليوم الاثنين، فى فعاليات الندوة التى نظمها صندوق النقد العربى بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية، التى حملت عنوان" التحول الرقمى فى أسواق رأس المال"، وذلك لتبادل الخبرات واستطلاع الآراء بشأن كيفية صاغة السياسات اللازمة للتحول الرقمى وتطبيقاته التكنولوجية المختلفة.

الدكتورة رانيا المشاط ترأس الجانب المصرى باجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الجانب المصرى فى الاجتماع التحضيرى على المستوى الوزارى للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذى عقد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، صباح اليوم، بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والسيد القصير، وزير الزراعة، وممثلى وزارتى النقل والصحة.

التنمية الصناعية: توقيع اتفاقيات شراكة مع 3 مطورين صناعيين مع وكالة GIZ الألمانية

شهد محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فعاليات توقيع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) مصر، بالنيابة عن الحكومة الألمانية، اتفاقيات شراكة مع ثلاثة مطورين صناعيين من القطاع الخاص وهم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، مجموعة بورلايس للتطوير الصناعى، وشركة السويدى للتنمية الصناعية، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية فى مصر وتحت رعاية الهيئة، وشعبة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات.

مصادر بالبترول: وصول ناقلة الغاز المسال لمصنع دمياط لتصدير الشحنة الرابعة

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن وصول ناقلة الغاز المسال Marshal Vasilevskiy اليوم، لمصنع الإسالة بدمياط لتصدير الشحنة الرابعة من الغاز المسال من دمياط.

التصديرى للصناعات الهندسية: 1.8مليار دولار صادرات القطاع فى 8 أشهر بنمو 9.8%

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 9.8% مسجلة 1.801 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2020 مقارنة بـ1.639 مليار دولار فى نفس الفترة من 2020/2019.

أحمد حجازى قائما بأعمال رئيس غير تنفيذى للقابضة للأدوية والخولى عضوا منتدبا

أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - لمدة ثلاث سنوات.