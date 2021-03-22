شكرا لقرائتكم خبر عن "المستشفى السعودي الألماني" تُرسي عقد مشروع الترميم والتجديد لمستشفياتها على شركة "إنشاء المستشفيات الدولية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" بترسية عقد مشروع الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة في مدن جدة والرياض وخميس مشيط والمدينة المنورة على شركة إنشاء المستشفيات الدولية "طرف ذو علاقة".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن قيمة العقد تبلغ 346.527 مليون ريال، علماً بأن مدة العقد ثلاثة سنوات.

وأكدت الشركة على أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتضمن أي مزايا تفضيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 101 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 97.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الزيادة في أعداد المرضى المنومين وأيضاً التنوع في الحالات المرضية، وذلك بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الايرادات الناتج عن سياسة الشراء الفعال.

وارتفعت المبيعات إلى 1.8 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار ريال خلال العام 2019.