شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "تكوين" تتراجع 94% في 2020 لانخفاض تكلفة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة تكوين المتطورة للصناعات، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الخسائر بنسبة 93.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 96.7 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 31.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 41.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية وانخفاض المصروفات التمويلية وزيادة ربح العمليات غير المستمرة على الرغم من انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى.

وتراجعت المبيعات إلى 754.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 923.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسارة بلغ 2.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 54.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.