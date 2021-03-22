شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض على الرغم من انتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من صعود أسعار النفط الذي يعد إحدى السلع الرئيسية للصادرات الكندية.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم للسيطرة على فيروس كورونا من خلال فرض قيود للإغلاق وتوزيع المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس.



وأعلنت عدة دول استئناف توزيع جرعات من لقاح "أسترازينيكا" الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة عقب وفاة عدة أشخاص بجلطات رئوية.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 61.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% إلى 64.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.9 دولار وأقل سعر عند 63.4 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7983، وسجل أعلى سعر عند 0.8019 وأقل سعر عند 0.7961.