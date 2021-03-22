شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة مع تراجع عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين في ظل تراجع العائد على سندات الخزانة.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.699%، وذلك بعد الارتفاع أعلى 1.7% في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى في ثلاثة عشر شهراً.



ويرى مسؤولون في الاحتياطي الاتحادي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي من جائحة "كورونا" بشكل تدريجي.



كان البنك المركزي الأمريكي قد كشف في توقعاته الأسبوع الماضي عن أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنسبة 6.5% خلال عام 2021، كما توقع تسارع وتيرة التضخم وانخفاض معدل البطالة في العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 32632 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 96 نقطة) إلى 13311 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 3926 نقطة.