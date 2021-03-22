شكرا لقرائتكم خبر عن «إيه بي بي» تقدم تكنولوجيا تشغيل أكبر مشروع تحلية في الطويلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي ”الخليج 365”

تم التعاقد مع شركة «إيه بي بي» لاستخدام تقنياتها في بناء أكبر محطة لتحلية المياه على مستوى العالم في منطقة الطويلة في أبوظبي. ومن المقرر أن تصل السعة الإنتاجية للمحطة، التي سيتكلف تطويرها 500 مليون دولار إلى أكثر من 900 ألف متر مكعب من مياه البحر يومياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 350 ألف منزل.

مشروع محطة «الطويلة» التي تقع على بعد 45 كم تقريباً شمال مدينة أبوظبي سيكون أول مشروع محطة مياه مستقلة تعمل بتقنية التناضح العكسي في إمارة أبوظبي، حيث ستعمل المحطة على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والمناطق الصناعية في المنطقة، ومن المتوقع أن تمثل المحطة معياراً جديداً في هذا المضمار بفضل حجمها وكفاءتها وتكلفتها، إذ ستستخدم أقل قدر من الطاقة لكل متر مكعب تنتجه من المياه.

من المقدر أن توفر المحطة التي ستكون أكبر محطة تحلية مياه في العالم 909,200 متر مكعب/يومياً، ومن المخطط أن تدخل حيز التشغيل الكامل في الربع الأخير من عام 2022، وسوف تضطلع المحطة بدور حيوي في تلبية احتياجات المنطقة المتزايدة من المياه، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 11% بين عامي 2017 و2024.

وتتعاون شركة «إيه بي بي» مع شركة «SEPCOIII» شركة «بناء الطاقة الكهربائية» المسؤولة عن المحطة، لضمان استمرارية الإمداد بالطاقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للأنظمة وتقليل تكاليف الصيانة، وستقدم الشركة، التي تواجه تحدياً لتوفير إمداد آمن ومستقر للطاقة، ويمكن الاعتماد عليه لتشغيل معدات محطة تحلية مياه البحر، 30 لوحاً من القواطع الكهربائية «UniGear ZS3.2» متوسطة الجهد و250 لوحاً من القواطع الكهربائية «MNS» منخفضة الجهد ذات القدرات الرقمية.

قطاع أكثر استدامة

وقال لؤي دجاني مدير قسم المنتجات الكهربائية في شركة «إيه بي بي» – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إنه لمصدر فخر كبير لنا أن تُستخدم تكنولوجيا شركة «إيه بي بي» في محطة «الطويلة» التي ستسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات المتمثلة في بناء قطاع مياه وطاقة أكثر استدامة وكفاءة واعتماداً على الذات. بمجرد بدء تشغيل المحطة، من المتوقع أن تلبي المحطة احتياجات المياه لأكثر من 350 ألف منزل. لا شك في أن المياه عنصر أساسي لتحقيق الرخاء والنمو بالدولة، واليوم، في اليوم العالمي للمياه، يسعدنا أن نشارك في بناء مستقبل آمن وذكي ومستدام».

وقال جيمس جاو المدير المسؤول عن المنتجات الكهربائية في الصين: «تمثل موثوقية الإمداد بالكهرباء وإدارة الطاقة عوامل شديدة الأهمية للتشغيل الفعال والموثوق به وطويل الأمد للبنية التحتية في مختلف أنحاء العالم، وهذا يشمل مشاريع محطات تحلية المياه، ويشرفنا التعاون مع شركة «SEPCOIII» وهي إحدى الشركات الرائدة في العالم في بناء الطاقة الكهربائية في العالم لتوفير تكنولوجيا متقدمة لتوزيع الكهرباء لهذا المشروع العظيم في إمارة أبوظبي، وتلتزم شركة «إيه بي بي» بخلق شراكة وثيقة مع الشركات الصينية وتحقيق تعاون يمثل إضافة قيّمة للطرفين في السوق العالمية من خلال الاستفادة من المميزات التي تقدمها».