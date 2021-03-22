شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطيم» تتوقع ارتفاع مبيعاتها العقارية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أشرف عز الدين، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية الإماراتية الاثنين، إن شركته تتوقع زيادة مبيعاتها في مصر بين 10 و15% في 2021 من نحو ثلاثة مليارات جنيه (191.3 مليون دولار) في 2020.

وأضاف عز الدين لرويترز على هامش مؤتمر صحفي عقدته الشركة بمشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لها شرقي القاهرة: «نعمل في 12 مشروعاً سكنياً وإدارياً وترفيهياً في وقت واحد هذا العام، ونتوقع أن ننتهي من ثلاثة مشروعات منها بنهاية هذا العام.

أول مشروع هو أوريانا 2،ويتألف من نحو 200 فيلا باستثمارات مليار جنيه وثاني مشروع بوديوم عبارة عن مبان إدارية بكلفة ثلاثة مليارات جنيه والمشروع الثالث أوريانا 1 عبارة عن عدد محدود من الفيلات باستثمارات 200 مليون جنيه.

والمشاريع كلها ضمن كايرو فستيفال سيتي التي تملكه الشركة ويمتد على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع شرقي القاهرة.

وقال عز الدين، إن الشركة طورت«ما يصل إلى 70 في المئة من أرض المشروع وسننتهي من النسبة الباقية بنهاية 2023». (رويترز)