شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو «سوق دبي المالي» يقرون عدم توزيع أرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقرت الجمعية العمومية لشركة «سوق دبي المالي» عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، فيما وافقت على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات على 30% من رأسمال الشركة، وعلى أن يتم عرض تلك الصفقات على الجمعية العمومية المقبلة.

وأقرت الجمعية في اجتماعها الإثنين، ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وصادق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وقد تم عقد الاجتماع عبر وسائل الاتصال الإلكتروني لتمكين المساهمين من المشاركة في أعمال الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها عن بُعد من دون حضور شخصي عملاً بالتوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن والتزاماً بالإجراءات الاحترازية المتصلة باحتواء فيروس كورونا المستجد.

كما تم خلال الاجتماع تعيين شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» لتدقيق حسابات السنة المالية 2021 وتحديد أتعابها، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ووافق المساهمون على تعيين مُمثِّليِن عن المساهمين وتحديد أتعابهما وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/ر.م لسنة 2020.

وأقر المساهمون تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2021. ووفق تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، فقد تم حساب زكاة الأسهم للعام 2020 وفقاً لطريقة صافي الموجودات الزكوية بواقع 8.18 درهم لكل ألف سهم، ودعت الهيئة حائزي الأسهم بغرض الاقتناء إلى إخراج الزكاة المستحقة عن ملكياتهم وفقاً لذلك. كما قامت الهيئة بحصر الدخل غير المتوافق مع الشريعة ضمن عمليات الشركة خلال العام 2020، حيث وصل إجمالي هذا الدخل إلى 31 مليون درهم، بما في ذلك ما تستحقه الشركة من دخل مماثل يخص بورصة «ناسداك دبي».

وتجدر الإشارة إلى أن صافي ربح شركة سوق دبي المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020 ارتفع بنسبة 14% إلى 137.9 مليون درهم مقابل 120.6 مليون درهم في العام 2019. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7% إلى 337.2 مليون درهم مقابل 315.8 مليون درهم، وتوزعت الإيرادات بواقع 219 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 118.2 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. ووصلت نفقات الشركة خلال العام 2020 إلى 199.3 مليون درهم مقابل 195.2 مليون درهم خلال العام 2019.