شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الفرع 204 لـ «اللولو هايبرماركت» في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

وسّعت مجموعة «اللولو هايبر ماركت» نشاطها في مدينة العين من خلال افتتاح متجر جديد يقع في منطقة الخرير، معسكر الشركات، والتي تعد موطناً لمجتمع سريع النمو من متعددي الجنسيات. وبذلك تزيد من إجمالي متاجرها إلى 204 متاجر.

ويغطي المتجر مساحة تبلغ 40 ألف قدم مربعة، وقد افتتح أحمد عبدالله أحمد المرزوقي مؤسسة التسوق المكونة من مستويين، بحضور يوسف علي موسيليام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «اللولو»، بحضور الإدارة العليا للمجموعة وكبار الشخصيات في حدث الافتتاح.

ويقدم «الهايبر ماركت» الجديد مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة وبأسعار جيدة في تصميم متجر ملائم وواسع، وأقسام طعام حديثة.

وقال يوسف موسيليام: «إن رؤية افتتاح متجر جديد آخر في مدينة العين يعد إنجازاً كبيراً لمجموعتنا، ونحن ممتنون لدعم وولاء المجتمع المحلي هنا الذي يحافظ على النمو المستمر لعلامتنا التجارية «الهايبر ماركت» بشكل أقوى، وسيكون هدفنا الأساسي دائماً هو الاقتراب من السكان الذين يعيشون في مناطق أبعد، ولا سيما في الضواحي، من أجل تسوق أكثر راحة وأماناً».