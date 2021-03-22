شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي يتراجع بضغوط «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سوق أبوظبي يرتفع +0.18% إلى 5733.43 نقطة

تراجع مؤشر سوق دبي المالي -1.23% إلى 2551 نقطة

تعرضت الأسهم المحلية إلى مزيد من الضغوط البيعية، لاسيما في سوق دبي الذي تراجع بنسبة 1.23% نتيجة تراجع «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني»، بينما ارتفع سوق أبوظبي 0.12% بدعم من «اتصالات»، و«أبوظبي الأول»، و«الدار».

وفلت السهم القيادي «دبي الإسلامي» من التراجعات في سوق دبي ليرتفع 0.2% فقط عند الإغلاق مع تزعمه لتداولات السوق بقيمة 33.3 مليون درهم وأقفل سعره عند 4.8 درهم.

وفي سوق العاصمة، ارتفعت 3 أسهم قيادية أخرى بدءاً من «أبوظبي الأول» بنسبة 0.14% إلى مستوى 14.64 درهم، من خلال سيولة قدرها 221.6 مليون درهم، بينما ارتفع «الدار» 0.81% إلى 3.72 درهم، وسط سيولة بلغت 129 مليون درهم، كما ارتفع «اتصالات» 0.38% إلى 21 درهماً، مستقطباً 42.73 مليون درهم من التداولات.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.04 مليار درهم، منها 896.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و145.5 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 270 مليون سهم توزعت بواقع 152.85 مليون سهم في أبوظبي، و117.2 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4482 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.18% عند مستوى 5733.43 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والخدمات.

وزاد قطاع البنوك 0.14% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 0.82% في مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.62%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.38% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار 0.74% معززاً بارتفاع «الدار» 0.81% أمام نزول «رأس الخيمة العقارية» 0.75%. وزاد قطاع الاستثمار 0.13% نتيجة ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.69% بينما استقر كل من «إشراق» و«العالمية القابضة» من دون تغيير. وعلى العكس، انخفض قطاع الطاقة 0.61% نتيجة انخفاض «دانة غاز» 2.72%، بالرغم من ارتفاع «طاقة» 0.72% واستقرار «أدنوك للتوزيع».

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.23% إلى مستوى 2551 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والنقل والخدمات والسلع والتأمين والاتصالات. وهبط قطاع العقار 1.16% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 0.84% و«إعمار للتطوير» 1.14% و«إعمار مولز» 2.28% و«داماك» 2.7% في مقابل ارتفاع «ديار» 0.38% و«الاتحاد العقارية» 1.52%. ونزل قطاع البنوك 1.52% مع نزول «الإمارات دبي الوطني» 3.44% رغم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.2%.

وهبط قطاع النقل 1.6% متأثراً بهبوط «أرامكس» 2.3% و«العربية للطيران» 0.79% و«الخليج للملاحة» 2.33%. وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.42% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.25% أمام تراجع «دبي المالي» 1.85% و«شعاع كابيتال» 1.49%.

إفصاحات وافقت الجمعية العمومية لشركة «الوطنية للتبريد المركزي» (تبريد) على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5.75% (ما يعادل 5.75 فلس/للسهم) من رأس المال عن عام 2020، وتوزيع أسهم منحة بواقع سهم واحد مقابل كل 45 سهماً يمتلكها كل مساهم. كما تمت الموافقة على تعيين مصبح الكعبي عضواً في مجلس إدارة الشركة لاستكمال مدة سلفه في مجلس الإدارة. عينت شركة «أبوظبي لبناء السفن» خالد عمر أحمد نجيب البريكي عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 18 مارس/ آذار الجاري. قلص «البنك العربي المتحد» خسائره المتراكمة إلى 667.25 مليون درهم في نهاية 2020، بما يعادل 32% من رأس المال، مقابل خسائر متراكمة بنحو 897.86 مليون درهم في 2019. وافقت الجمعية العمومية لشركة «الوطنية للتبريد المركزي» (تبريد) على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5.75% (ما يعادل 5.75 فلس/للسهم) من رأس المال عن عام 2020، وتوزيع أسهم منحة بواقع سهم واحد مقابل كل 45 سهماً يمتلكها كل مساهم. كما تمت الموافقة على تعيين مصبح الكعبي عضواً في مجلس إدارة الشركة لاستكمال مدة سلفه في مجلس الإدارة.عينت شركة «أبوظبي لبناء السفن» خالد عمر أحمد نجيب البريكي عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 18 مارس/ آذار الجاري.قلص «البنك العربي المتحد» خسائره المتراكمة إلى 667.25 مليون درهم في نهاية 2020، بما يعادل 32% من رأس المال، مقابل خسائر متراكمة بنحو 897.86 مليون درهم في 2019.

توجه السيولة

وتصدر «أبوظبي الأول» تداولات سوق العاصمة بقيمة 221.6 مليون درهم مغلقاً عند 14.64 درهم، تلاه «الدار» بقيمة 219 مليون درهم ليغلق عند مستوى 3.72 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستقطابه 171.8 مليون درهم وأقفل عند 50 درهماً.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «دبي الإسلامي» بقيمة 33.3 مليون درهم مغلقاً عند 4.8 درهم، تلاه «إعمار العقارية» باستحواذه على 21.8 مليون درهم ليغلق عند 3.52 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» الذي استقطب 21.7 مليون درهم وأقفل عند 11.2 درهم.

وسجل «بي إتش مباشر» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 10.16% مغلقاً عند 0.325 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 6.08% ليغلق عند 16.2 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «مخازن زي» بنسبة 2.15% وأقفل عند 10.46 درهم، بينما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «دانة غاز» بنسبة 2.72% مغلقاً عند 0.75 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 171 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.7 مليون درهم محصلة شراء العرب و3.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و164.8 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 171 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 13 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.24 مليون درهم محصلة شراء العرب و9.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 13 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و1.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بنحو 22 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة شراء بينما اتجهوا نحو البيع بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 22 مليون درهم محصلة بيع.

