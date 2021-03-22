شكرا لقرائتكم خبر عن قمة تكنولوجيا المعلومات العالمية تبحث في الشارقة تحديات العالم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * حسين المحمودي: الأتمتة أحرزت تقدماً هائلاً

* سامانتاري: الإمارات رائدة عالمياً بالتقدم التكنولوجي

الشارقة: ”الخليج 365”

استضاف «مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» (SRTI Park) والمنتدى العالمي لمسؤولي تقنية المعلومات (Global CIO Forum) الإصدار السابع لقمّة تكنولوجيا المستقبل وجوائز كتاليست، الذي أقيم مباشرة وبالحضور الشخصي، الاثنين، في المقرّ الرئيسي للمجمّع كما تم نقله عبر تقنيات الإنترنت.

وحرصاً على مواجهة هذا العالم الجديد من الحياة والعمل والتعايش وسط بيئة ما بعد جائحة «كورونا»، ركّزت قمّة تكنولوجيا المعلومات على تفصيل عدد من الأدوات والتقنيات والتوجّهات والتقنيات التي يمكن أن تدفع المؤسسات نحو نموذج عمل أكثر إنتاجية، سواء كان هذا النموذج عن بُعد أو مختلطاً.

وتشكّل القمة منصة للمعنيين المتخصصين، خاصة المبتكرين التقنيين والمستشارين والمستخدمين النهائيين لمشاركة الرؤى والخبرات والتجارب، والملاحظات والتحديات. إذ أتاحت القمة فرصة للتعرّف إلى اتباع أفضل الممارسات لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل مراكز البيانات، والبنية التحتية اللاسلكية، وتقنيات الصوت والفيديو.

افتتح الحدث حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وروناك سامانتاراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إي سي ميديا جروب»، والمؤسس المشارك للمنتدى العالمي لمسؤولي تقنية المعلومات، إلى جانب لفيف من كبار الشخصيات الأخرى من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وألقى المحمودي الكلمة الافتتاحية، جاء فيها: «في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع التحديات التكنولوجية الجديدة للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ركّزت قمّة تكنولوجيا المستقبل على شعارها الرئيسي «معاً أقوى»، بغرض تسليط الضوء على مدى قدرة التعاون بين البشر والتكنولوجيا على متابعة الجهود المبذولة لدفع عجلة قطاع تكنولوجيا المعلومات وازدهاره سريعاً وسط ما يُطلق عليه اسم الأوضاع الطبيعية الجديدة.

لقد أحرزت الأتمتة تقدماً هائلاً، ونجحنا في التكيّف من خلال الخروج عن جدران المكاتب والعمل عن بُعد بكل فاعلية. وقد تأثر التكيف السريع للتكنولوجيا عبر جميع القطاعات، بداية من قطاع التصنيع وحتى قطاعات التجزئة، والرعاية الصحيّة، والخدمات اللوجستية والإمداد، وتقديم الخدمات الأساسية».

تكنولوجيا رائدة

من جانبه، قال سامانتاراي: «إننا في مجموعة «جي إي سي ميديا جروب» نحرص على زيادة تعزيز رؤية المؤسسة نحو العمل مع كبار صانعي القرار في المنطقة بغرض الارتقاء بمستقبل تكنولوجيا المعلومات، وجعل أفضل مقدّمي الحلول في صدارة المشهد».

وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت قمّة تكنولوجيا المستقبل حضور ما يزيد على 5000 شخصية من قادة الصناعة وصنّاع القرار، واستمر الأمر على هذا المنوال في عام 2021. وتحرص مجموعة جي إي سي ميديا، ومجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحكم شراكتنا معاً، على تعزيز الابتكارات المستقبلية على ساحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على تحقيق هدفنا المشترك الرامي إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مصاف الدول الرائدة في العالم من حيث التقدم التكنولوجي».

وأتيح للحاضرين خلال الحدث فرصة إجراء جولة في موقع «مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» المستقبلي، شاهدوا خلالها مختبر الابتكار، ومشروع شبكة «سكاي بود»، وغيرها من الأعمال المبتكرة. كما قدّمت قمة تكنولوجيا المستقبل لعام 2021 الجهات الفاعلة الرائدة في مجال القوى العاملة الرقمية والمختلطة، والتي عرضت حلولها في إنشاء استراتيجية عمل ناجحة للعملاء. كما قدّم كبار مسؤولي المعلومات الإماراتيين توقّعاتهم بشأن الأعمال لعام 2021، وما بعده.

جائزة كتاليست 2021

وتمت إزاحة الستار أيضاً عن جائزة كتاليست 2021 بغرض تكريم روّاد الصناعة الذين أسهموا في الارتقاء بمستوى العلامات التجارية لمؤسساتهم وسمعتها في خضم هذه الأوقات الصعبة من خلال العديد من المبادرات والمنصّات المتطوّرة، والتغلغل داخل الأسواق، والعمل بالفعل كمحفّزات وسط تلك الأسواق دائمة التغيّر.