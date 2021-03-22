شكرا لقرائتكم خبر عن معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تقام النسخة الافتتاحية لمعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في الفترة من 22 إلى 24 فبراير/ شباط 2022 في «مركز دبي التجاري العالمي»، بتصور يميزه كتجربة عالية التأثير لتحديد مصادر شراء المجوهرات.

وتعد فعالية تحديد مصادر الشراء التي تمتد لثلاثة أيام مشروع مشترك بين مجموعتين من المجموعات الرائدة المختصة بإقامة الفعاليات بالصناعة، «إنفورما ماركتس جوليري»، التي تنظم معرض هونج كونج الدولي للمجوهرات والأحجار الكريمة، أضخم سوق للمجوهرات الراقية في العالم، و«مجموعة المعارض الإيطالية»، التي تنظم معرض «فيتشنزورو»، معرض المجوهرات الأكثر تأثيراً في إيطاليا والمعرض التجاري الأوروبي الأهم في القطاع. ويعَزّز دمجهما منقطع النظير للمصادر والخبرات الصناعية والانتشار العالمي والمعرفة المحلية، بدعم وقدرات «مركز دبي للسلع المتعددة»، الشريك الرسمي لمعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا.

يهدف المعرض التجاري الجديد إلى تقديم نتائج عملية ذات أهمية قصوى للأعمال التجارية المختصة بالمجوهرات اليوم، من تنشيط اتصالات حقيقية ودفع تحويل أفضل للمبيعات إلى عقد شراكات دائمة في واحد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم.

قال ديفيد بوندي، نائب الرئيس الأول ل«إنفورما ماركتس» في آسيا: «بصفتها منظم المعارض التجارية الرائد في قطاع المجوهرات، تستجيب«إنفورما ماركتس جوليري» لنداء القطاع كشريك استراتيجي. فصناعتنا تمر بتحول كبير، ويتوقف الأمر علينا لإيجاد الفرص الجديدة التي ستشكل المسار طويل الأجل لصناعتنا واغتنامها».

وعلق كورادو بيرابوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارض الإيطالية، قائلاً: «إن فعاليات تحديد مصادر شراء المجوهرات الخاصة بنا في أسواق أساسية حول العالم، سواء كانت في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو الشرق الأوسط، تبرز الحجم الحقيقي لوصولنا كشريك في الصناعة. وفي فبراير 2022، توقع منا أن نأتي بتجربتنا العالمية وخبراتنا المحلية للاستفادة منها في تقديم واحدة من نقاط الالتقاء الرئيسية في الصناعة».

يقدم معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا (JGT دبي) للموردين الفرصة لإطلاق الإمكانات القصوى لسوق مشتركة تضم 4 مليارات مستهلك، كل ذلك في غضون سبع ساعات تستغرقها رحلة الطيران من دبي. تركز فرصة الشراء بشكلٍ خاص على تجار الجملة وتجار التجزئة والمُصنعين من الشرق الأوسط، والهند، وروسيا، وجنوب أوروبا، وشمال إفريقيا.

بالنسبة للمشترين، يمنحهم السوق إمكانية وصول حصرية إلى مجموعة مرموقة من المُصنعين، والمصممين ومشاغل المجوهرات الدولية، والفرصة لاستكشاف والتعرف إلى الاتجاهات التقدمية في مجال المجوهرات، والأحجار الكريمة والخدمات والتكنولوجيا المتصلة بالصناعة، كل ذلك تحت سقف واحد.

لقد رسخت دبي مكانتها كمركز للتجارة العالمية ونقطة رئيسية على الخريطة لمعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا (JGT دبي). يقول أحمد بن سُليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للألماس: «سيكون معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا فعالية لا مثيل لها. فحسن الضيافة والقدرة على جمع الناس مع بعضهم بعضا في صميم جوهر دبي، ونحن نصبح سريعاً عاصمة تجارة المعادن النفيسة والمجوهرات. وسيقام معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا (JGT دبي) قبل المعارض الكبرى في لاس فيجاس وهونج كونج، وبذلك سيحدد معايير المشهد ويكون معرضاً للإبداع والابتكار».