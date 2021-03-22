شكرا لقرائتكم خبر عن 480 شركة جديدة تنظم إلى حرة جبل علي خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

انضمت 480 شركة جديدة ل«المنطقة الحرة بجبل علي» (جافزا) خلال العام 2020، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى 8600 شركة. ونما إجمالي عدد الشركات المسجلة في «جافزا» على مدى أكثر من 3 عقود، وبلغ 19 شركة منذ بدايات تأسيسها في 1985 إلى أكثر من 500 شركة في العام 1995، واليوم تضم أكثر من 8000 شركة، شاملة 100 شركة عالمية من قائمة «فورتشن» لأكبر 500 شركة.

وأنشأت معظم هذه الشركات مقارها الإقليمية في جافزا لخدمة أسواق الشرق الأوسط وصولاً إلى مناطق غرب آسيا ورابطة الدول المستقلة وإفريقيا وشبه القارة الهندية. اليوم، تشكل «جافزا» بفخر قاعدة ديناميكية لآلاف الشركات من أكثر من 100 دولة، توفر مجتمعة أكثر من 135 ألف وظيفة وتستقطب 24% من الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى دبي.

وتقدم «جافزا» ثلاثة أنواع من الشركات، اعتماداً على عدد المساهمين وطبيعة العمل، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التراخيص وأنشطة الأعمال، مما يسمح للشركات بالوصول المباشر إلى أسواق أكثر من 3.5 مليار مستهلك. يحدد عدد المساهمين نوع تأسيس الشركات التي يتم إطلاقها في المنطقة الحرة لجبل علي.

سجلت نسب إشغال المكاتب والمستودعات التخزينية ومواقع سكنات العمال في «المنطقة الحرة بجبل علي» (جافزا) تراجعاً نسبياً خلال العام الماضي 2020 متأثرة بتداعيات جائحة «كورونا» العالمية، بحسب وثيقة صادرة عن «موانئ دبي العالمية».

وتراجع إشغال المكاتب إلى 72% خلال 2020 مقارنة مع العام الذي سبقه والذي وصل إلى 82%، كما تراجع إشغال مواقع وسكنات العمال إلى 72% مقارنة مع 83% في 2019، وكذلك تراجعت إشغالات المستودعات التخزينية بشكل طفيف إلى 72% مقارنة مع العام الذي سبقه ووصلت فيه إلى 73%. أما بالنسبة للأراضي، فقد حافظت على مستويات إشغالاتها عند 88 % خلال العامين الماضيين.