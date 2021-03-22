شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يحتفي باليوم العالمي لمتلازمة داون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتسى برج خليفة باللونين الأزرق والأصفر؛ بمناسبة «اليوم العالمي لمتلازمة داون» الذي يصادف 21 مارس/ آذار من كل عام؛ وذلك ضمن احتفال جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وبحضور عدد من أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وأسرهم ومناصريهم والعاملين معهم.

وأشادت د. منال جعرور رئيسة مجلس إدارة الجمعية بالشراكة الاستراتيجية مع شركة «إعمار» التي تسلط الضوء على أهمية زيادة التوعية بمتلازمة داون.