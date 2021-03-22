شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات متنوعة في جناح «منشورات القاسمي» بأيام الشارقة التراثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحفل جناح «منشورات القاسمي» المشارك في أيام الشارقة التراثية بالعديد من الإصدارات الجديدة من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مثل موسوعته «محاكم التفتيش.. تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس»، والتي تأتي في نسختين عربية، وإسبانية، جاءت العربية في مجلدين الأول 712 صفحة، والثاني 678. أما النسخة الإسبانية التي ترجمها محمد نذير الحمصي، فجاءت أيضاً في مجلدين، اشتمل الأول على 638 صفحة، والثاني على 610 صفحات.

ويحتضن الجناح رواية «بيبي فاطمة وأبناء الملك»، و«التاريخ على خشبة المسرح الفرنسي»، و«موسوعة أحاديث سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي» 1972- 2018، إضافة إلى أكثر من 50 من العناوين المنجزة باللغة العربية واللغات الأجنبية كتبها وأعدها صاحب السمو حاكم الشارقة، وتشمل الرواية والمسرح والتاريخ والجغرافيا والسيرة، فهي تضم أكثر من عشر مسرحيات وأربعة كتب سيرة ذاتية، إضافة إلى روايتين، بينما هناك نحو 35 كتاباً في التاريخ والجغرافيا، وكذلك هناك نحو ستين مؤلفاً مترجماً إلى اللغات الحية (الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والهندية وسواها)، كما يضم الجناح المؤلفات التي تمت إعادة طباعتها مجدداً بعد نفاد طباعتها، ومنها مسرحية «الحجر الأسود» و«يوميات ديفيد ستون»، و«الحقد الدفين»، و«حديث الذاكرة» في أجزائه الثلاثة.