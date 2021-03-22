شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات سلطان «الشارقة الخيرية» تواصل حملاتها الإغاثية في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تواصل جمعية الشارقة الخيرية مهامها الإغاثية في جمهورية السودان الشقيقة، وتقدم الدعم الإنساني للأسر المتضررة في إطار ما تمليه عليها الرسالة الإنسانية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبفضل دعم المتبرعين، قدّمت الجمعية عبر مكتبها في الخرطوم، مساعدات الإغاثة في منطقة كرني بمحلية الفاروق، وهي من بين المناطق التي تأثرت أوضاعها بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي.

وأكد محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات أن الجمعية بسطت كف عطائها من جديد، صوب المنطقة التي عاشت مرارات الفقد في العقار والمتاع والمال، أثر نكبة الفيضان التي ألمت بهم العام الماضي، وتضمنت المساعدات الشروع في بناء 100وحدة سكنية في مرحلة أولى، بديل إيواء لعدد ممن فقدوا مساكنهم. مضيفا أنها دشّنتت كذلك محطة لتحلية المياه في المنطقة، لضخّ الحياة عبر شريان المنطقة المنكوبة، حيث وقعت اتفاقاً فنياً لتوصيل الشبكات بين طرفي الجمعية ومفوض العون الإنساني، بحضور قيادات المجتمع المدني، على رأسها والي الولاية إذ يكفي المشروع حاجة المستهدفين، ما يوفر لهم الماء الصالح للشرب والاستخدام الآدمي. مؤكداً أن المشروع مكون حيوي وإيجابي في تسهيل دفة الحياة.

وأشار إلى أن المشروع يغطي احتياجات 620 أسرة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه منتصف مايو من العام الجاري، بكلفة ربع مليون درهم، ومن المقرر أن يتضمن كذلك مدرسة تعليمية ومسجداً وسوقاً صغيراً، لإعادة إعمار المنطقة بأكملها، ومساعدة قاطنيها على ممارسة حياتهم وإعادة الاستقرار. متوجها بالشكر الجزيل للمتبرعين الذين دعموا جهود الجمعية في تنفيذ هذه الحملات لمستحقيها.