شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يتلقى لقاح كورونا الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس «كورونا» موثوقة وآمنة تماماً، ولا يوجد أي دواء أجنبي يثبت مثل هذه الدرجة من الحماية.

وقال بوتين في اجتماع بالفيديو حول التطعيم ضد فيروس كورونا: «اليوم يمكننا القول بثقة، إن الممارسة تؤكد موثوقية اللقاحات الروسية تماماً. علاوة على ذلك، لا توجد عقاقير أجنبية أخرى مماثلة تظهر مثل هذه الدرجة العالية من الحماية». وشدد على أن «هذا نجاح مؤكد لعلمائنا واختصاصيينا المحليين».

كما أكد الرئيس الروسي اعتزامه تلقي لقاح ضد فيروس «كورونا» الثلاثاء، مشيراً إلى أن التطعيم يجب أن يكون طوعياً تماماً. وأضاف بوتين: «التطعيم، بالطبع خيار طوعي وشخصي لكل شخص. وبالمناسبة، أنا أعتزم القيام بذلك غداً».

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول اللقاح الذي سيأخذه بوتين قائلاً: «أحد اللقاحات الثلاثة الروسية، كلها جيدة ويمكن الاعتماد عليها».(وكالات)

