شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على بدء إجراءات القيد المزدوج لشركة "التشخيص المتكاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة «IDH» (المدرجة في بورصة لندن تحت كود: IDHC)، والمالكة لسلسلة معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية وسلسلة مراكز البرج سكان للأشعة في السوق المصري، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء إجراءات القيد المزدوج لأسهم الشركة في البورصة المصرية، على أن يكون هذا القيد مكملًا لإدراجها الحالي في بورصة لندن.

وقررت الشركة التي تمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا، أن تبدأ إجراءات القيد المزدوج بدون إصدار أسهم جديدة في الوقت الحالي في إطار خطة عاجلة لإتمام قيد أسهمها على قاعدة بيانات البورصة المصرية وبالتالي إتاحة الفرصة لقاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين للتعامل على أسهم الشركة وتحسين السيولة وحجم التداول مع زيادة المشاركة من المستثمرين الأفراد في مصر والمنطقة وكذلك المؤسسات الاستثمارية المتخصصة في الأسواق الناشئة وغيرهم من المستثمرين الذين يتعذر عليهم تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة لندن.