شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: زيادة مبيعات الياميش 30%.. واستقرار أسعار السلع قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد الباشا ادريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية، إن المهندس إبراهيم العربي، قام بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لرصد الأسعار بالمعارض والأسواق، وحل أي مشاكل تواجه أي تاجر لتسهيل عملية البيع، وذلك حرصا على تقديم السلع الرئيسية للمستهلك في شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.

القاهرة - سامية سيد - أحمد الباشا: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لما بعد رمضان

وأضاف رئيس شعبة البقوليات، أن الأسعار مستقرة هذه العام والبضائع موجودة بكميات كبيرة تكفي حتى بعد رمضان، مشيرا إلى أن كل اسواق المنتجات سواء بلح أو بقوليات جاهزة وموجودة والشعبة راصدة كل التحركات للاسعار أول بأول .

ولفت الباشا، إلى أنه قد يحدث ارتفاع طفيف بالأسعار لا يزيد عن 4 أو 5% بسبب حركة العرض والطلب.

وبحسب أحمد الباشا، فإن شنطة رمضان تبدأ أسعارها من 35 جنيها حتى 350 جنيها حسب التجهيز، مؤكدا أن أسعار المنتجات بالمعارض بنفس أسعار التكلفة بتخفيضات تصل إلى 25% في بعض السلع، تسهيلا على المواطنين للشراء.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة، أن أسعار الجملة لمحصول اللوببا يصل إلى 17.5 و18.5 جنيه، والعدس 13.5 جنيه حتى 18.5 جنيه، والبلح من 8 جنيهات حتى 25 جنيها، والفاصوليا 19.5 جنيه، والفول 7.80 حتى 11.5 جنيها.

وفيما يتعلق بمبيعات ياميش رمضان، قال الباشا إدريس إن المبيعات تحسنت بنسبة من 20-30%، لكنه أشار إلى أن استيراد الياميش لم تكن كبيرة العام الجاري، لأن المستوردين لم يستوردوا كميات كبيبرة خوفا من تراجع الطلب مع ارتفاع الأسعار.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن بدء معارض «أهلا رمضان»، بداية شهر إبريل المقبل، وهذا العام سيشهد انتشارا كثيفا لمعارض أهلا رمضان على كافة أنحاء الجمهورية.

وستصل تخفيضات المعرض إلى ما بين 25-30%، وسيكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام، وسيتم نشر المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.