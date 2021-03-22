شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 22-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.96 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى استقرارا كما هو عليه عند سعر 51.81 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا ارتفاعا بقيمة "قرش واحد" فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.81 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.09 جنيه للشراء مقابل أمس كان بـ 48.96 جنيه.

52.19 جنيه للبيع مقابل أمس كان بـ 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.09 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.89 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.00 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.09 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.