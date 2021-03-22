شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى 22-3-2021 اليوم الاثنين بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا ارتفاعا بقيمة "قرش واحد" فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وتباين سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ثانى أيام تعاملات البنوك، مسجلا فى البنك الأهلي تباينا ليسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فاستقر عند سعر4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه.

4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.21 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.