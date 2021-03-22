شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع هامشياً مع مراقبة حركة العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومراقبة حركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



ويتوقع محللون المزيد من الطلب على المعادن الصناعية وأبرزها النحاس في ظل التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.



وتواصل الدول توزيع المزيد من اللقاحات على مواطنيها في سباق مع الزمن من أجل السيطرة على الوباء ووقف تفشيه.



وفي سياق منفصل، يتوقع محللون ارتفاع إنتاج بيرو من النحاس بنسبة 10% خلال العام الجاري بالتزامن مع انتعاش الطلب الصيني.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 4.11 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.14 دولار وأقل سعر عند 4.07 دولار.