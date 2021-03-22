شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية هذا الصباح لكنه يواجه مقاومة قوية عند 64.65، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 63.65 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.95 والمقاومة 65.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي