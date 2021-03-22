شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لكسر مستوى 25.50 لكن دون أن يتمكن من الثبات دونه، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بتأكيد الكسر وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 24.55.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 26.75 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط