شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي هذا الصباح ليهاجم مستوى 1734.00، لكنه يعود للارتفاع ومحاولة التحرك فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، معتمدين على الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1765.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1725.00 والمقاومة 1765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد