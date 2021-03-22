شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول للتراجع والأنظار على تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول الدولار الأمريكي للتراجع بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،بعد ارتفاعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل تصريحات هامة عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 91.75 نقطة ، من مستوي إغلاق تعاملات يوم الجمعة عند 91.92 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.15 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى شهر ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

استهلت العملة الأمريكية تعاملات الأسبوع مرتفعة ، فى ظل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،بفعل المخاوف انتقال التوترات المالية فى تركيا إلى أسواق مالية أخرى.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 3.5% إلى معدل 1.663% ،ليبتعد عن أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.754% المسجل أواخر الأسبوع الماضي ، الأمر الذي ينعكس حاليا بانتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" فى حدث عبر الانترنت يستضيفه بنك التسويات الدولية ، حيث من المتوقع أن يتطرق لتطورات الاقتصاد الأمريكي ومستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال جيروم باول لصحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة ستخرج من أزمة فيروس كورونا أقوي وأفضل كما فعلنا كثيرا من قبل.