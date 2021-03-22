شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 3% لتسجل أدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 3% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتسجل أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 3.1% إلى مستوي 25.40$ الأدنى منذ 12 آذار/مارس الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 26.21$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 26.23 $.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.9% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 26.63$ للأوقية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.25% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل نشاط نسبي على أصول الملاذات الآمنة ، بالإضافة إلى آمال الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بفعل تصاعد المخاوف من أن التطورات المالية فى تركيا تهدد الأسواق المالية الأخرى.

أقال الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" يوم السبت بشكل غير متوقع محافظ البنك المركزي " ناجي آغبال" ليحل محله نائب سابق للحزب الحاكم ومعارض للسياسة النقدية المتشددة " كافجي آوغلو".